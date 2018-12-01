يسرى وآخرون…إطلالات النجوم في اليوم الثاني من فعاليات مهرجان السينما بمراكش -فيديو

استقبل البساط الأحمر، مساء اليوم السبت، ضيوف الدورة 16 من مهرجان الفيلم الذي تحتضنه مدينة مراكش هذا الأسبوع.

وعرف البساط الأحمر في اليوم الثاني من المهرجان حضور مجموعة من الفنانين على رأسهم الفنانة المصرية يسرا والفنان المغربي فركوس، والفنانة بشرى أهريش وآخرون.

واستأنلف مهرجان الدولي للفيلم بمراكش، نشاطه السنة الحالية، نشاطه، بعد التوقف لدورة واحدة، ألغيت السنة الماضية.