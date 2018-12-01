الاتحاد الجنوب إفريقي ينتظر قرار الحكومة لمنافسة المغرب على “كان” 2019

على غرار الاهتمام الكبير الذي بات يلقاه ملف تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2019 في المغرب، بعد سحبه أمس الجمعة بشكل رسمي من الكاميرون، أصبح هذا الملف يخلق جدلا كبيرا أيضا في جنوب إفريقيا، التي نصبت نفسها منافسا أولا للمغرب من أجل احتضان هذه التظاهرة.

وحسب صحيفة “Independent Online” الجنوب إفريقية، اليوم السبت، فإن اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم، يعتزم رفع عرض رسمي للحكومة من أجل نيل مصادقتها على التقدم لدى الـ”كاف” لاستضافة هذا الحدث القاري، والذي سينطلق شهر يونيو من العام المقبل، وسيعرف مشاركة 24 بلدا عوض 16.

وأكدت الصحيفة ذاتها، على لسان راسل بول، الكاتب العام للاتحاد الجنوب إفريقي، أن هذا الأخير لم يصدر بعد أي رد فعل، ولم يتواصل مع الـ”كاف” من أجل استضافة هذه التظاهرة وتعويض الكاميرون.

وقال المتحدث نفسه، ” لا شيء مؤكد لحدود اللحظة، نحن مطالبون بالتعامل مع الحكومة أولا واستشارتها قبل اتخاد أية خطوة، من السابق لأوانه الحديث عن تقديم أي ملف للاتحاد الإفريقي من أجل استضافة هذه التظاهرة”.

وأضاف أيضا، ” كأس إفريقيا لم تقترب منا رسميا، حتى لو وافقت الحكومة، هناك عملية للترشح فتحها الاتحاد القاري، كما أن هناك العديد من الدول الراغبة في هي الأخرى في الاستضافة”.

وفي حال تقدم رسميا، فإن جنوب إفريقيا ستكون هي أكبر منافس محتمل للمغرب من أجل احتضان الـ”كان”.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد قرر رسميا، سحب شرف تنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 من الكاميرون، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الذي عقده صباح أمس الجمعة في العاصمة الغانية أكرا، بسبب عدم جاهزية البلد لاستضافة التظاهرة.

وأعلن الـ”كاف” عن قراره، بناء على تقرير آخر لجنة تفتيش تابعة للاتحاد، والذي أكد بأن الكاميرون جاهزة فقط بنسبة 60 بالمائة لاستضافة التظاهرة، وهي نسبة أقل من النسبة التي حددها الاتحاد القاري في دفتر التحملات الخاص بالمسابقة والمتمثلة في 85 بالمائة، قبل 7 أشهر من انطلاق المنافسة.

وفتح الـ”كاف”، اليوم السبت، الباب أمام الدول الراغبة في تعويض الكاميرون، كما منحها مهلة شهر ( إلى غاية 31 دجنبر) لتحضير ملفاتها، قبل الإعلان عن البلد البديل، شهر يناير المقبل.