سلا.. إجهاض محاولة الهجرة سرية وتوقيف 8 “حراكة”

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة وصباح اليوم السبت، من إجهاض عملية للهجرة غير المشروعة وتفكيك شبكة إجرامية تنشط في هذا المجال.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، أن إجراءات البحث المنجزة أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والوساطة في ذلك، كما تم ضبط ثلاثة عشر مرشحا ينحدرون من مدن مختلفة، والذين سلموا مبالغ مالية تتراوح ما بين 15 و 20 ألف درهم للمنظمين مقابل تهجيرهم بطريقة غير مشروعة.

وتابع المصدر ذاته، أن إجراءات التفتيش مكنت من حجز أربع سيارات كانت تستعمل في نقل المرشحين من أماكن مختلفة نحو مكان انطلاق زوارق الهجرة غير المشروعة، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأوروبية، وسترة للنجاة، وهواتف محمولة، علاوة على 150 لترا من المحروقات.

وأبرز، أنه تم الاحتفاظ بالمنظمين والوسطاء الثمانية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في حين تم الاستماع للمرشحين الراغبين في الهجرة غير المشروعة، وذلك في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين الضالعين في هذه الشبكة الإجرامية.

المديرية العامة للأمن أبرزت أيضا أن هذه العملية تندرج في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الشبكات الإجرامية، التي تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.