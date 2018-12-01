نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، السبت، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض مردود الفرق العربية بالدرجات العليا والأولى والثانية والثالثة. الدرجة العليا (الجولة 11) بني يهودا (0-1) اتحاد أبناء سخنين الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 11) هبوعيل أم الفحم (4-1) عيروني طبريا الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 11) شباب كفر كنا (2-1) مكابي طمرة شباب طمرة (0-1) الأخوة كفر مندا النهضة الناصرة (1-1) هبوعيل البعينة الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 10) هبوعيل ترشيحا (6-0) أبناء دير الأسد أبناء البعنة (2-1) هبوعيل دير حنا الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 8) الأهلي طمرة (7-1) شباب عيلوط شباب الكعبية (1-3) مكابي بسمة طبعون أبناء شعب (3-2) أبناء عبلين هبوعيل الحليصة (2-2) النادي الرياضي شفاعمرو الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 8) أبناء مشيرفة بياضة (4-3) هبوعيل الناصرة أخاء عرعرة عارة (1-5) مكابي أم الفحم بيتار أم الفحم (6-0) هبوعيل الزرازير الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 8) الأخوة الفريديس (2-0) مكابي عسفيا الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 10) هبوعيل جلجولية (1-0) نادي كرة قدم كفر قاسم

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