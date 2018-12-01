مانشستر يونايتد يقع بفخ التعادل أمام ساوثهامتون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع فريق مانشستر يونايتد في كمين التعادل أمام ساوثهامتون (2-2)، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا مانشستر يونايتد كل من اللاعبين روميلو لوكاكو وأندير هيريرا، وفي المقابل سجل هدفي ساوثهامتون كل من اللاعبين ستيوارت أرمسترونغ وسيدريك سواريس.

وبهذا التعادل رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 22 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد ساوثهامتون 9 نقاط وهو يحتل المركز الثامن عشر.

وتقدم ساوثهامتون سريعًا، في الدقيقة الـ13، عبر أرمسترونغ، الذي أطلق تسديدة قوية من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 20، جاء الهدف الثاني لأصحاب الأرض، من ضربة حرة مباشرة، وضعها سواريس بشكل رائع على يمين دي خيا.

لكن رد مانشستر يونايتد جاء في الدقيقة 33، عن طريق لوكاكو، بعد مجهود فردي من راشفورد.

وكاد ساوثهامتون أن يحرز الهدف الثالث، في الدقيقة 38، من ضربة حرة مباشرة أخرى، سددها بيير هويبيرغ، لكنها ذهبت فوق عارضة دي خيا.

وقاد المتألق راشفورد هجمة مرتدة، وأرسل عرضية أرضية إلى هيريرا، الذي وضعها بالكعب في المرمى، معلنًا عن هدف التعادل لليونايتد، في الدقيقة 39.

وكانت آخر محاولة في الشوط الأول، عن طريق هيريرا أيضًا، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لكنها ذهبت إلى يدي ماكارثي.

وفي الدقيقة 60، حاول لوك شاو بتسديدة، بعد إخراج دفاع ساوثهامتون، ضربة ركنية لليونايتد بشكل خاطئ.

وعلى الجانب الآخر، حاول البديل جابياديني أن يفاجئ دي خيا، في الدقيقة 68، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لكن الإسباني تصدى لها.

ورد بول بوغبا في نفس الدقيقة، بخلفية مزدوجة، لكنها كانت سهلة بين يدي ماكارثي.

وظهر ريدموند في هجمة خطيرة لساوثهامتون، وأطلق تسديدة قوية في الدقيقة 80، من خارج منطقة الجزاء، أخرجها دي خيا بصعوبة إلى ضربة ركنية، لينفذها نفس اللاعب على رأس هوبييرغ، لكنها ذهبت بجانب القائم الأيسر لليونايتد.

وحتى نهاية المباراة، فشل الفريقان في الوصول إلى الشباك مجددًا، لتنتهي بالتعادل (2-2).