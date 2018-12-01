إضاءة شجرة الميلاد في ساحة المهد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شاركت جماهير غفيرة مساء اليوم السبت، في المراسيم الاحتفالية لإضاءة شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، وذلك إيذانا بانطلاق احتفالات أعياد الميلاد المجيدة في فلسطين.

وسبق مراسيم الإضاءة التي تقدمها رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قيام حارس الأراضي المقدسة قيام فرانشيسكوا ورجال دين، بمباركة الشجرة قبل أن يضيئها رئيس الوزراء، كما تخلل الحفل فقرات غنائية لمغنيين فلسطينيين وأوبرا من مالطا وفقرة فنية من رومانيا.

وقال الحمد الله: "الأعياد المجيدة في بلادنا هي عيد الكل الفلسطيني وحدث وطني بامتياز، هنا في بيت لحم موطن البشارة، على مقربة من القدس الشريف، عاصمة دولتنا ورمز الحضارة الإنسانية وزهرة المدائن، أنقل إليكم جميعا تحيات الرئيس محمود عباس وتمنياته لكافة أبناء شعبنا بمسيحيه ومسلميه وسامريه، بعام جديد يسوده الوفاق والسلم والوحدة".

واستطرد رئيس الوزراء: "وإذ نواجه السياسية التي تمارسها إسرائيل، ونقاوم بكل ما أوتينا من عزم مخططات اقتلاعنا من الأرض وتجريدنا من حضارتنا وتاريخنا، فإننا أحوج ما يكون إلى صون رسالة المسيح عليه السلام، بالمزيد من الوحدة والوفاق، ونبذ الانقسام والخلاف، لنكون فاعلين مؤثرين في حمل قضية شعبنا، والانخراط مع العالم في محاربة كافة أشكال التمييز والعنصرية والتطرف".

وقام رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان بتقديم هدية لرئيس الوزراء الحمد الله، عبارة عن مجسم يمثل قصة الميلاد.

وقال سلمان: "أينَ نحن كفلسطينيين من السلام الشامل والعادل؟ فلطالما عانى شعبنا من ظلم الاحتلال الإسرائيلي وسياستِه التعسفية، وما زالت ظروفُ القهرِ مستمرة منذ نكبة الشعب الفلسطيني في عام 1948: احتلال، وجدران فاصلة، وحواجز تقيّد حركتنا وحريتنا، ومستوطنات تغتصب أرضنا، سجون الظلم تحتجز أبناء شعبنا".

وأضاف، "رسالَتَنا في الميلاد لهذا العام، هي رسالة حياة ووجود، لأن ما على أرضنا المقدسة يستحق البقاء والوجود، سنبقى متجذرين، صامدين، نصنع الأمل، ونعطي الحياةَ لأطفالنا، ونمنحُ شبابَنا حقَّهم في الوجود على أرضهم، التي عاش فيها الأجداد منذ فجر التاريخ".

ودعا سلمان الأسرة الدولية لممارسة دورها في ترسيخ إرادة الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على وعاصمتها القدس. وأعرب عن شكره وتقديره الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ورئيس مجلس الوزراء على دعمهما المتواصل وحرصهما على مساندة بيت لحم خاصة في خضم احتفالاتها بالأعياد الميلادية المجيدة.