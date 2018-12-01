يوفنتوس يُسقط فيورنتينا في عقر داره

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألحق فريق يوفنتوس الهزيمة بمضيفه فيورنتينا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز ثلاثية "السيدة العجوز" كل من اللاعبين رودريغو بيتانكور، جورجيو كيلليني وكريستيانو رونالدو.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 40 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد فيورنتينا عند 18 نقطة وهو يحتل المركز العاشر.

ودخل فريق فيورنتينا سريعًا للمباراة، بتصويبة صاروخية من ماركو بيناسي، من خارج منطقة الجزاء، ولكنها مرت بجوار قائم تشيزني الأيمن، في الدقيقة الثانية من انطلاق اللقاء.

وحاول أصحاب الأرض تهديد مرمى يوفنتوس، في الدقيقة 13، بعد ركنية نُفذت ووصلت إلى رأس نيكولا ميلنكوفيتش، مدافع الفيولا، إلا أنها علت العارضة.

وأهدر باولو ديبالا، فرصة التسجيل، بعدما حصل كوادرادو على خطأ على حدود منطقة جزاء فيورنتينا، نفذها في حائط الصد، بالدقيقة 18.

وأخطأ كيلليني، في التمرير أمام مرماه، حيث اصطدمت الكرة بأقدام إديميلسون فيرنانديز، لاعب فيورنتينا، ليمسكها تشيزني.

وشهدت الدقيقة 25 حالة من الجدل، بعدما لمست الكرة يد كريستيانو بيراجي، لاعب فيورنتينا، ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو (الفار)، ويقرر عدم احتساب ركلة جزاء.

وأحرز بنتانكور، هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة 31 من المباراة، بعد مجهود فردي رائع من الأوروغواياني، الذي مرر الكرة لديبالا، ليعيدها إليه الأرجنتيني مرة أخرى، ويمر بنتانكور بمجهود فردي إلى داخل المنطقة ويسدد على يسار حارس الفيولا.

وأهدر جيوفاني سيميوني، مهاجم فيورنتينا، فرصة تعديل النتيجة، بطريقة غريبة بعدما وصلته الكرة أمام المرمى، وفشل في السيطرة عليها وتسديدها، ورد جواو كانسيلو، بتصويبة صاروخية بالدقيقة 38، من خارج منطقة الجزاء، مرت بجانب المرمى.

وتألق ألبان لافون، أمام تصويبة ديبالا الأرضية من خارج المنطقة، وأبعدها عن مرماه ببراعة.

وحاول ماركو بيناسي، التسديد من بعيد في الدقيقة 47، لتمر تصويبته بجانب مرمى تشيزني، وسدد خوان كوادرادو في الدقيقة 54 تصويبة أنقذها الحارس لافون.

وكاد فيديريكو كييزا، أن يتعادل للفيولا في الدقيقة 55، بعدما توغل لمنطقة الجزاء وسدد كرة قوية فشل تشيزني في الإمساك بها لترتد ويبعدها بونوتشي.

ووقف هوغو فيتور، لاعب فيورنتينا، سدًا أمام فرصة تسجيل فريقه هدفًا بمرمى تشيزني، بعدما وصلته الكرة ليبعدها عن مرمى اليوفي بدلاً من إسكانها في الشباك، بالدقيقة 57.

وعاد كييزا بتصويبة جديدة بالدقيقة 61، من خارج المنطقة، إلا أن المتألق تشيزني أمسك بها.

وتألق لافون أمام ركلة حرة ثابتة نفذها كريستيانو رونالدو، بالدقيقة 65، وأبعدها لركنية.

وسجل يوفنتوس الهدف الثاني في الدقيقة 69، عن طريق كيلليني، بطريقة غريبة بعدما سدد الكرة خلال سقوطه على أرضية ملعب المباراة، وتصدى لها الحارس قبل أن ترتطم بالأرض من جديد وتسكن الشباك.

وحصل اليوفي على ركلة جزاء بعد لمسة يد على لاعب الفيولا، نفذها رونالدو وسجل الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 79.

وخرج الدون البرتغالي من المباراة بالدقيقة 80، بعد تسجيله للهدف الثالث مباشرة، ليحل محله فيديريكو بيرنارديسكي، ولم يشهد اللقاء أي خطورة أخرى حتى نهايته بفوز السيدة العجوز بنتيجة 3-0.