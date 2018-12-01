انت الان تتابع ماكرون: متظاهرو باريس يريدون نشر الفوضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:١٠ م

علق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، على أحداث العنف التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجا على ارتفاع الضرائب وزيادة تكاليف المعيشة، وذلك في مؤتمر صحفي في بوينس آيريس، حيث يحضر قمة مجموعة العشرين، قائلا: "موجة العنف والتخريب، التي شهدتها باريس، اليوم، لا يمكن تبريرها بأي حال ولا علاقة لها بالتعبير السلمي عن الغضب المشروع.. فلا يوجد سبب يبرر الهجوم على قوات الأمن ونهب المحال التجارية وإضرام النار في المباني العامة والخاصة وتهديد المارة والصحفيين وتشويه قوس النصر".

وأضاف: "الذين قاموا بأعمال العنف يسعون فقط لنشر الفوضى"، مشيرا إلى أنه سيرأس اجتماعا لكبار الوزراء فور عودته لبلاده لبحث سبل مواجهة الموقف. وتصاعدت وتيرة العنف في العاصمة الفرنسية "باريس"، اليوم السبت، بعد محاولة متظاهري "السترات الصفراء" دخول شارع الشانزليزيه، وتصدي قوات الشرطة لهم، بخراطيم المياه