ألبوم «مسار إجباري».. أغنية قديمة ومشاهدات ضعيفة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - طرح أمس الجمعة فريق مسار إجبارى ألبومهم الجديد الذى يحمل اسم «الألبوم» وصوروا جميع أغانيه علي طريقة الفيديو كليب، ورغم إعجاب الجمهور به إلا أنهم كان لديهم بعض الملاحظات.

تحرير:محمد عبد المنعم ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٠ م

بعد طرح فرقة «مسار إجباري» ألبومهم الجديد عبر تطبيق «أنغامي» منذ يومين، عادوا أمس الجمعة وطرحوا الألبوم عبر «يوتيوب»، ولكن المفاجأة أنهم قاموا بتصوير الأغانى العشرة كلها على طريقة الفيديو كليب، وضم الألبوم 10 أغانٍ منها «نضرني زين» على الطريقة البدوية و«فاكرة»، بجانب ديو «كائن فضائي» بمشاركة فرقة MTM، وهى الفكرة التى نالت إعجاب الجمهور، خاصة أن الفرقة متغيبة منذ فترة ثلاث سنوات عن الساحة الغنائية بعد آخر ألبوم قدموه ويحمل اسم «تقع وتقوم»، وعلى الرغم من إعجاب الجمهور بـ«الألبوم» إلا أن هناك بعض الملاحظات نرصدها منها.

1- أغنية «فاكرة»، نالت إعجاب الجمهور، لكن الطبلة المستخدمة فى المزيكا كان صوتها أعلى من صوت هانى الدقاق «فوكال الفريق»، وكان من المفترض أن يهدأ صوتها قليلا، وهو الأمر الذي لاحظه بعض المستمعين حتى قال أحدهم «الطبلة كانت عايزة تخف شوية»، كما يظهر فى الفيديو موديل لفتت

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