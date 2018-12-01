انت الان تتابع شوبير يرد على سيد عبد الحفيظ: خليك في ناديك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٤ م

علق الإعلامي أحمد شوبير، على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب مباريات الفريق الأحمر، وبتروجت بشأن اختيارات الحكام الذين يديرون مباريات الغريم التقليدي الزمالك. وقال شوبير، خلال الاستوديو التحليلي لقناة ON sport، موجهًا كلامه لعبد الحفيظ: «كنت أتمنى إنك تتكلم عن الأهلي فقط، ولو عندك اعتراضات يجب إرسالها في خطاب رسمي لاتحاد الكرة، لأن مثل هذه التصريحات تخلق حالة من الغليان بين الجماهير، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة تسمى التحفيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

مدير الكرة بالقلعة الحمراء، طالب في تصريحاته عقب مباراة الأهلي وبتروجت، لجنة الحكام، واتحاد الكرة، باستعارة علي صباح عداي، حكم مباراة الزمالك والوصل التي أقيمت أمس الجمعة في كأس زايد للأندية الأبطال معلقًا: «على الأقل هنشوف مباريات بدون ركلات جزاء». وواصل: «لا يوجد شك في قدرات جهاد