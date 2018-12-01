انت الان تتابع عامر حسين يكشف تفاصيل أزمة مباراة الأهلي وبتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم أحمد ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٧ م

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه كان على وشك إلغاء لقاء بتروجت والأهلي، الذي أقيم اليوم السبت على استاد الجيش بالسويس، بسبب أزمة الملابس. وقال عامر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه طالب المراقب بإلغاء اللقاء حال تأخره عن موعده لمدة 20 دقيقة، موضحًا أن بتروجت والاهلي تمسكا بارتداء الزي الأصلي الذي يتعارض مع بعضه، إلا أن الحكم محمود البنا تدخل وأكد قدرته على إدارة المباراة على هذا الوضع، مؤكدًا أن اللائحة تنص على أنه إذا كان الفريق صاحب الأرض لديه زي أصلي واحتياطي يتعارض مع الفريق الضيف فعليه ارتداء الزي الثالث.

استعاد الأهلي نغمة الانتصارات، على حساب بتروجت، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بعد سلسلة النتائج السلبية التي عاشها المارد الأحمر في الفترة الأخيرة، والتي استمرت في بطولة الدوري حتى 99