انت الان تتابع بعد ساعات.. هل يواجه مبارك مرسي في «اقتحام السجون»؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - محكمة الجنايات حددت جلسة الغد لسماع شهادة الرئيس الأسبق حسني مبارك بشأن أحداث اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير.. هل تمنع الحالة الصحية مبارك عن الحضور؟

تواصل غدا الأحد، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، المتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير. حددت المحكمة جلسة الغد لسماع شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بشأن أحداث 25 يناير ومعرفة ما دار من كواليس خلال أحداث اقتحام السجون، تزامنا مع خروج الملايين في الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق مبارك.

من المتعارف عليه قضائيا أنه وفي حال قررت المحكمة سماع شهادة أحد الأشخاص، تعلن النيابة الشاهد بقرار المحكمة، وتكون هي المكلف بإحضاره خلال الجلسة التي تحددها المحكمة. ثلاثة خيارات وأمام «مبارك» خيارات عديدة، أولها حضوره جلسة الغد، استجابة لقرار المحكمة، وسماع أقواله ومناقشته بشأن تفاصيل وملابسات

من المتعارف عليه قضائيا أنه وفي حال قررت المحكمة سماع شهادة أحد الأشخاص، تعلن النيابة الشاهد بقرار المحكمة، وتكون هي المكلف بإحضاره خلال الجلسة التي تحددها المحكمة.

ثلاثة خيارات

وأمام «مبارك» خيارات عديدة، أولها حضوره جلسة الغد، استجابة لقرار المحكمة، وسماع أقواله ومناقشته بشأن تفاصيل وملابسات أحداث القضية.

ثاني الخيارات أمام حسني مبارك، هو تقديمه عبر محاميه اعتذارا طبيا، يقدمه ممثل النيابة إلى هيئة المحكمة خلال جلسة الغد، وهو السيناريو الأقرب والمتوقع من الناحية العملية، نظرا للتقدم العمري لـ«مبارك»، على أن يتضمن العذر الطبي أسبابًا مقنعة تنظر فيها هيئة المحكمة.

أما في حال تغيب مبارك عن الحضور بجلسة الغد، دون إبداء أسباب، وهو السيناريو الثالث والأخير، فيستوجب على المحكمة هنا تكليف النيابة بإعادة إعلانه مجددا على محل إقامته.

استعدادات غير مسبوقة

وأكد مصدر أمني وجود استعدادات غير مسبوقة في المنطقة المحيطة بسجن طرة، تزامنا مع جلسة الغد، وتم الدفع بخدمات تعزيزية في مداخل ومخارج معهد أمناء الشرطة فضلا عن انتشار رجال المباحث السريين في محيط طرة.

وقال المصدر لـ«التحرير» إن اللمسات الأخيرة لتأمين حضور شخصية مهمة مثل الرئيس الأسبق حسني مبارك، يشرف عليها كبار قيادات وزارة الداخلية، إذ يتم عمل منظومة عمل تضم ضباطا من مصلحة الأمن العام والعمليات الخاصة تؤمن خط سير مبارك، حال حضوره، إلى مقر المحاكمة.

وأضاف أنه يتم الدفع بتشكيلات للأمن المركزي منذ فجر الأحد، وهو الموعد المحدد لجلسة قضية اقتحام السجون، التي سبق وحددتها المحكمة لسماع شهادة «مبارك».

ولفت إلى أن مآلة حضور مبارك من عدمه، إلى مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تبقى في علم الغيب، فلا توجد معلومات متاحة في هذا الصدد حتى الآن.

ونوه بأن جميع الخيارات مطروحة على الساحة، إلا أن وزارة الداخلية تتخذ جميع الإجراءات والتدابير والدواعي الأمنية بجميع أشكالها، ضمانا للخروج بيوم هادئ من الناحية الأمنية سواء حضر مبارك أم لم يحضر.

وأدار الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي تخطى عمره التسعين عاما، البلاد لمدة 30 عاماً كاملة، ثم تنحى عن الحكم في 11 من فبراير 2011، عقب خروج المتظاهرين في ثورة شعبية بالملايين أطاحت بحكمه، ليقدم بعدها للمحاكمة في عدد من الجرائم والاتهامات حوكم على أثرها، وحصل فيها جميعا على أحكام بالبراءة ليصبح حرا طليقا، عدا قضية "القصور الرئاسية" التي قضى فيها مدة العقوبة ثلاث سنوات من فترة الحبس الاحتياطي.

خلال جلسة سابقة، سألت المحكمة، وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي عن مساعدة الإخوان لعناصر حماس والحرس الثوري، لتهريبهم داخل البلاد، فأجاب العادلي: "لأ ماعنديش تفاصيل في الجزئية دى.. لكن ضروري الناس إللى جاية من برة دى جايين لمساعدة الإخوان من خلال معلومات.. أنا كوزير لا أجمع معلومات.. أنا أتلقى معلومات وآخد قرار في ضوء المعلومات".

ولفت إلى أن "الإخوان دائماً ما يجدون الدعم في كل مناسبة.. عبد الناصر لما أمر بضرب الإخوان في 1965، كل مَن هرب مِن مصر راح سوريا، واستخدموا استخداما سيئا جدا".

وقبلت محكمة النقض في وقت سابق طعن مرسى و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد فى القضية، وألغت الحكم الصادر ضدهم، وأعادت محاكمتهم أمام دائرة جنايات ثانية غير التى أصدرت الحكم الأول.