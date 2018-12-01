الان تتابع عاجل.. ماكرون يعلق لأول مرة على “أعمال العنف” في باريس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الهند تعلن إطلاق 31 قمراً صناعياً دفعة واحدة تعرف عليها.. حيلة لتسريع إقلاع الكمبيوتر بأمر الاستخبارات.. أجهزة «هواوي» ممنوعة في نيوزيلندا إرسال الروائح عبر الهاتف .. حلم أصبح قريبا

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