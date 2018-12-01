بوتين يدعو أردوغان إلى اتخاذ "تدابير أكثر فاعلية" في إدلب

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إلى اتخاذ "تدابير أكثر فاعلية" لترسيخ الهدنة في محافظة إدلب في سوريا، بحسب ما أعلن الكرملين.

والتقى بوتين أردوغان السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينوس آيرس، في اجتماع استعاض به سيد الكرملين عن اللقاء مع الرئيس الأمريكي الذي ألغاه دونالد ترامب.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قوله إن الرئيس الروسي شدد خلال لقائه أردوغان "على ضرورة اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لتطبيق الاتفاق الروسي التركي حول إدلب".

وأكد المتحدث أن هذه التدابير ضرورية "لمنع حصول حالات مثل الهجوم الذي تعرّضت له حلب، المجاورة لإدلب، بقذائف صاروخية وسامة".

وأبرمت روسيا وتركيا في 17 سبتمبر (أيلول) اتفاقاً نص على إقامة "منطقة منزوعة السلاح" في إدلب، آخر معقل للفصائل المعارضة والمتطرفة في سوريا، جنّب المحافظة الواقعة في شمال غرب البلاد هجوماً وشيكاً كان يعدّ له نظام الرئيس بشار الأسد.

وتدعم روسيا النظام السوري في النزاع الذي تشهده البلاد منذ أكثر من 7 سنوات، في حين تدعم تركيا الفصائل المعارضة.

وتعثّر تطبيق الاتفاق بسبب رفض الفصائل إخلاء المنطقة التي تشهد منذ أسابيع قصفاً واشتباكات متقطعة بين مسلحين وقوات النظام.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، مع فصائل أخرى على ثلثي المنطقة المنزوعة السلاح، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.