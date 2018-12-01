ولي العهد السعودي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة على هامش قمة العشرين

التقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، اليوم السبت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وذلك على هامش انعقاد القمة. وجرى خلال اللقاء، بحسب وكالة الانباء السعودية (واس)، استعراض أوجه الشراكة بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة.

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