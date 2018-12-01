الخميس عن تغطية الجزيرة: عيونهم كانت مشغولة بمراقبة حذاء محمد بن سلمان

الدوحة - الخليج 365

انتقد الإعلامي السعودي، منصور الخميس، اليوم السبت، على تغطية قناة الجزيرة بشأن مشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال الخميس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "الجزيرة لم تشاهد لقاء الأمير محمد بن سلمان بكل من:الرئيس الأمريكي، الرئيس الروسي، رئيس الصين، رئيسة وزراء بريطانيا، الرئيس الفرنسي

رئيس وزراء الهند، رئيس جنوب أفريقيا، نائب رئيس أندونيسيا".

وتابع متحدثا عن الجزيرة وإعلام الحمدين "عيونهم كانت مشغولة بمراقبة حذائه الأبيض فقط".