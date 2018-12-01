القصر الملكي يكشف حقيقة خلاف ميجان وكيت

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press ميجان وكيت ميدلتون

بعد الضجة التي تلت أنباء عن خلاف حاد بين ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، وكيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام، قرر قصر بكنجهام الخروج عن صمته والتوضيح.

وأكد القصر الملكي أن الأنباء المتداولة في الصحف البريطانية حول الخلاف بين الزوجتين لا أساس لها من الصحة، ولا توجد أي مشكلات بين الدوقتين، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن كيت، دوقة كامبردج تصدت لميجان دوقة ساسيكس بعد أن تحدثت الأخيرة "بوقاحة" إلى الموظفين الملكيين، وطلبت من ميجان أن لا توبخ أعضاء من فريقها الملكي في قصر كينجستون.

كما راجت أنباء عن أن لهجة ميجان غير لبقة، وطلباتها كثيرة من موظفي القصر الملكي.

ويبدو أن وصول الممثلة الأمريكية السابقة ميجان ماركل إلى القصور الملكية قد "زلزل" الأجواء قليلا، خاصة أن زوجها هاري دوق ساسيكس عزم على أن تحصل عروسه الجديدة على طلباتها، بالقول: "ما تريده ميجان، تحصل عليه".

وقبل أيام، تحدثت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن بوادر خلاف بين كيت وميجان، ونقلت عن مصدر بالقصر، أن "كيت وميجان شخصيتان مختلفتان، لا ينسجمان مع بعضهما البعض".

وعقب ذلك صدر خبر رسمي يؤكد مغادرة الأمير هاري وزوجته ميجان قصر كينسنجتون، والانتقال لمنزل ريفي يبعد 32 كم عن كينسينجتون.

وتقول مصادر داخلية إنه من الواضح جدا الاختلاف في شخصيتي كيت وميجان، حتى في الملابس التي يرتدانها وطريقة تعاملهما مع وسائل الإعلام.

وقالت المصادر إن وليام وكيت لهم شعبية كبيرة بين طاقم العمل التابع للعائلة المالكة، بينما قد تكون ميجان فظة أحيانا مع بعض أعضاء طاقم العمل.

تجدر الإشارة إلى أن دوق ودوقة ساسيكس سيحتفظان بمكتبهما في قصر كينسينجتون، ومنزلهما الريفي في Cotswolds، في حين سيكون منزل فروغمور الريفي مقر إقامتهما الرسمي.