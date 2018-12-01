عاجل| الشرطة الفرنسية تغلق أعلى شارع الشانزليزيه بشكل تام

كتب محمد رمضان أغلقت الشرطة الفرنسية أعلى شارع الشانزليزيه بشكل تام، والهدوء يسيطر على الشارع، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل. واندلعت مواجهات، اليوم، بين مئات المتظاهرين الفرنسيين وقوات الأمن الفرنسية في شارع الشانزيليزيه في قلب باريس، على هامش مظاهرة جديدة لحركة "السترات الصفراء"، التي تحتج على زيادة الضرائب وارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية. وخيّمت سحابة من الضباب فوق نصب "قوس النصر"، وسط محاولات قوات الأمن إجبار المتظاهرين على التراجع باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وندد...

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