بوتين يجري محادثات مع بن سلمان في بوينس آيرس

يجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، وزير دفاع المملكة، الأمير محمد بن سلمان، في هذه اللحظات، محادثات في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن المحادثات تجري في فندق Alvear Palace، ويشارك فيها، من الجانب الروسي، وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، والناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، والمدير العام للوكالة الروسية للطاقة الذرية، أليكسي ليخاتشوف.
ومن الجانب السعودي، يشارك...
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