الكرملين: لا حديث عن أي وساطة لتسوية الوضع في مضيق كيرتش

استبعد الكرملين إمكانية أن تكون هناك أي وساطة بين روسيا وأوكرانيا لتسوية الوضع المتعلق بالحادثة الأخيرة في مضيق كيرتش.

وأكد الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه تم التطرق إلى هذه الحادثة خلال مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع كل من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة العشرين في الأرجنتين.

وأشار بيسكوف إلى أن "ميركل تحدثت عن رغبتها في تسوية هذا الوضع، لكن كلمة "وساطة" لم تذكر. وعلى الأرجح هذا غير ممكن لأن الحديث يدور عن انتهاك...