استبعد الكرملين إمكانية أن تكون هناك أي وساطة بين روسيا وأوكرانيا لتسوية الوضع المتعلق بالحادثة الأخيرة في مضيق كيرتش.
وأكد الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه تم التطرق إلى هذه الحادثة خلال مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع كل من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة العشرين في الأرجنتين.
وأشار بيسكوف إلى أن "ميركل تحدثت عن رغبتها في تسوية هذا الوضع، لكن كلمة "وساطة" لم تذكر. وعلى الأرجح هذا غير ممكن لأن الحديث يدور عن انتهاك...
تعليقات القراء
شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: لا حديث عن أي وساطة لتسوية الوضع في مضيق كيرتش على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .