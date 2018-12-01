الفيضانات تجتاح الموصل.. سقوط ضحايا ودعوات لإعلان الطوارئ

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

دعا النائب عن محافظة نينوى، منصور المرعيد، إلى إعلان حالة الطوارئ في المحافظة، بسبب الفيضانات التي تشهدها والتي أسفرت يوم السبت عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفل في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وذكر المرعيد في بيان أن نينوى تتعرض لأضرار جسيمة في الممتلكات نتيجة الأمطار الغزيرة التي غمرت المناطق المحاذية للطرق والمناطق المنخفضة بالمياه داعيا إلى إعلان حالة الطوارئ في المحافظة.

وشدد على ضرورة وجود تنسيق مشترك بين الحكومة المركزية والمنظمات الدولية و الحكومة المحلية في المحافظة لوضع...