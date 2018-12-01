أبوظبي - سكاي نيوز عربية
دعا النائب عن محافظة نينوى، منصور المرعيد، إلى إعلان حالة الطوارئ في المحافظة، بسبب الفيضانات التي تشهدها والتي أسفرت يوم السبت عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفل في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.
وذكر المرعيد في بيان أن نينوى تتعرض لأضرار جسيمة في الممتلكات نتيجة الأمطار الغزيرة التي غمرت المناطق المحاذية للطرق والمناطق المنخفضة بالمياه داعيا إلى إعلان حالة الطوارئ في المحافظة.
وشدد على ضرورة وجود تنسيق مشترك بين الحكومة المركزية والمنظمات الدولية و الحكومة المحلية في المحافظة لوضع...
شكرا لقرائتكم خبر عن الفيضانات تجتاح الموصل.. سقوط ضحايا ودعوات لإعلان الطوارئ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .