وكالة أنباء دوغان: أردوغان سيلتقي ترامب وبوتين وماي في الأرجنتين

ذكرت وكالة أنباء "دوغان" التركية أن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ سليتقي الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يليه الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ على هامش ​قمة العشرين​ في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس. ولفتت الوكالة إلى أن أردوغان سيلتقي لاحقاً كلاً من رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ ورئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​.

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