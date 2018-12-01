رئيس الوزراء الفرنسي يلغي زيارة رسمية إلى بولونيا بسبب أحداث باريي

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي ​إدوار فيليب​ عن إلغاء زيارته الرسمية إلى بولونيا في أعقاب الأحداث والمواجهات التي شهدتها العاصمة الفرنسية ​باريس​ اليوم.

واندلعت احتجاجات لحركة "السترات الصفراء" في باريس للأسبوع الثالث على التوالي إحتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات وفرض ضرائب جديدة ما أدى إلى حصول اشتباكات مع ​الشرطة الفرنسية​ وقطع للطرقات وإحراق عدد من السيارات والمحال التجارية.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن "الشرطة ستتصدى لأعمال التخريب التي يقوم بها المحتجون، لافتاً إلى أن الشرطة تعرضت لهجمات عنيفة وغير مسبوقة من المحتجين".

بدوره، أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أن "ما حدث في باريس لا صلحة له بالتعبير السلمي عن غضب مشروع"، معتبراً أن "من قاموا بأعمال العنف لا يريدون التغيير بل يسعون إلى الفوضى"، مشيراً إلى أنه "سيتم التعرف عليهم وسيحاسبون على أفعالهم أمام القضاء".

وكان المتظاهرون من "السترات الصفراء" قد أغلقوا الطرق المؤدية إلى شارع ​الإليزيه​ وسط ​باريس​. وقد سجل انتشار أكثر من 10 الاف من رجال الشرطة الفرنسية لمواجهة المتظاهرين.