وسائل إعلام فرنسية: ارتفاع عدد الموقوفين في باريس إلى 183 شخصاً

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن "عدد الموقوفين الذين يتم استجوابهم من قبل ​الشرطة الفرنسية​ ارتفع إلى 183 شخصاً من محتجي السترات الصفراء".

فيما لفتت إلى أن "المحتجين قاموا باقتحام عدد من المصارف وإحراق مباني ومحلات تجارية ومطاعم في العاصمة الفرنسية ​باريس​".

واندلعت احتجاجات لحركة "السترات الصفراء" في باريس للأسبوع الثالث على التوالي إحتجاجاً على ارتفاع ​أسعار المحروقات​ وفرض ضرائب جديدة ما أدى إلى حصول ​اشتباكات​ مع الشرطة الفرنسية وقطع للطرقات وإحراق عدد من السيارات والمحال التجارية.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي ​إدوار فيليب​ أن "الشرطة ستتصدى لأعمال التخريب التي يقوم بها المحتجون، لافتاً إلى أن الشرطة تعرضت لهجمات عنيفة وغير مسبوقة من المحتجين"، مشيراً إلى أنه "تم اعتقال 107 أشخاص خلال تظاهرات وسط العاصمة باريس ضد فرض ضرائب جديدة على أسعار الوقود".

وكان المتظاهرون من "السترات الصفراء" قد أغلقوا الطرق المؤدية إلى شارع ​الإليزيه​ وسط ​باريس​. وقد سجل انتشار أكثر من 5 الاف من رجال الشرطة الفرنسية لمواجهة المتظاهرين.