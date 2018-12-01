مصادر الوطني الحر للـ NBN: وساطة باسيل لم تفشل حتى الآن

أكدت مصادر التيار "الوطني الحر" للـ NBN أن "لا اختراقات حققها حراك وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ في جدار الأزمة الحكومية، لكن وساطته لم تفشل حتى الآن.

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