علقت هيئة شؤون الاعلام في "​تيار المستقبل​" على ما أورده بعض وسائل الاعلام نقلا عن رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ بأن "​حزب الله​" أبلغ رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ بأن ما يجري في بلدة الجاهلية يؤدي إلى حرب، مؤكداً ان "هذا الكلام لا اساس له من الصحة ومحاولة لحرف الاجراء القضائي عن مساره".

شكرا لقرائتكم خبر عن تيار المستقبل: لا صحة لما قيل عن حزب الله والحريري بشأن الجاهلية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .