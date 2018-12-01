6 جرحى بينهم 4 من عائلة واحدة في حادثي سير في الهرمل

ذكرت معلومات صحافية أن 6 أشخاص بينهم 4 هم أفراد عائلة واحدة، أصيبوا في حادثي سير في مدينة الهرمل.

وفي التفاصيل، ان "ع. ع." و"ح. ح. ح." أصيبا بجروح خطرة جراء ارتطام سيارة رباعية الدفع من نوع "تويوتا f.j" بشجرة إلى جانب الطريق في محلة السبيل في مدينة الهرمل، ونقلهما ​الصليب الأحمر​ إلى مستشفى البتول، فيما تولى مخفر الهرمل التحقيق بالحادث.

وكانت سيارة بداخلها عائلة من آل الحج حسين، مؤلفة من الوالدين وطفلين، قد انقلبت على ​طريق الهرمل​ الشرقي، فأصيبوا جميعا ونقلهم الصليب الأحمر إلى مستشفيي الحكومي والعاصي في الهرمل.