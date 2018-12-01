الطقس غداً غائم جزئيًا الى غائم بسحب مرتفعة وارتفاع محدود في درجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في لبنان يوم الأحد غائم جزئيًا الى غائم بسحب مرتفعة وارتفاع محدود في درجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات.
أما الإثنين، فغائم جزئياً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، مع رياح ناشطة أحياناً وظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء، يتحول خلال الليل الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة، بينما الثلاثاء غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط امطار صباحية يتحول مساءً الى غائم جزئيا.
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