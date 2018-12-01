رفول والتيار الوطني الحر يضعان إكليلًا على ضريح الرئيس معوّض

قام وفد من منسقية التيار الوطني الحرّ ضم عشرات الكوادر من هيئة زغرتا والقضاء، يتقدمهم وزير الدولة لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​بيار رفول​ ومنسّق هيئة ​قضاء زغرتا​ في التيار عبدالله بو عبدالله بوضع اكليل من الزهر على ضريح الرئيس الشهيد ​رينه معوض​.

وكان في استقبالهم وفد من المنظمة الشبابية في “​حركة الاستقلال​"، بالاضافة الى امين السر العام في "حركة الاستقلال" المحامي هنري معوض وأمين السر الاداري العميد المتقاعد رينه معوض. وبعد وضع الاكليل تليت صلاة من المشاركين عن راحة نفس الرئيس معوض ورفاقه.