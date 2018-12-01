بالفيديو : فيلم جديد يعكس مجتمع طالبات الأحفاد وحسرة على بنات جنوب السودان

بثت جامعة الأحفاد للبنات فيلماً على مواقع التواصل الاجتماعي من إنتاج وحده الاتصال و التسويق بالجامعة تصوير و اخراج الصادق بابكر بدري و الموسيقي مقطوعة ذهبية لجامعة الأحفاد للبنات تأليف الأستاذ حسام عبد السلام. وقد احتوى الفيلم على مشاهد تعكس مجتمع الجامعة وما يميز طالباتها من ترابط وحب وما يمارس داخلها من أنشطة مختلفة و العلاقات الحميمة التي تربط بين جميع منسوبيها طلاباً وعمالاً واداريين واساتذة.



وصاحب الفيديو المنشور على صفحة الجامعة على فيس بوك مقدمة حيث تعرضت في فقرة منه للمشاركات الكبيرة من طالبات دولة جنوب السودان خاصة في منشط الكرة الطائرة والمناسبات الاجتماعية ومشاركة فرقة اورباب الجنوبية بقيادة الفنان الاستعراضي استيفن اوشلا في فعاليات الجامعة المختلفة حيث تحسر كاتب المقدمة على حدوث الانفصال الذي باعد بين أبناء الوطن الواحد حيث ذكر قال

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