“غرب دارفور” تستهدف 200 مليون جنيه لنفير الولاية

قالت اللجنة العليا لإسناد نفير وتنمية ولاية غرب دارفور إنها تستهدف توفير نحو 200 مليون جنيه سوداني، لإنفاذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والمياه والطرق.

وقال والي غرب دارفور، حسين يس حمد، خلال مؤتمر صحفي أقامته اللجنة، يوم السبت، إن القيد الزمني لمشروعات النفير يمتد من 2018- 2023، مبيناً أن ولايته تعتبر البوابة الغربية التي تغذي الاقتصاد، بحسبان أنها الرابط مع دول غرب أفريقيا.

واعتبر حمد أن الاستقرار والأمن اللذين تنعم بهما الولاية محفزان للدخول في مشروعات التنمية والإعمار وفتح آفاق الاستثمار، معلناً العزم على توطين الخدمات العلاجية والصحية، من خلال إقامة عدد من المستشفيات والمراكز الطبية، وعلى رأسها المستشفى التخصصي الذي يمضي العمل فيه بصورة طيبة من خلال تمويل ولائي خالص.

وأشار بحسب الشروق – إلي مشروعات البنى التحتية في التعليم والطرق والإنارة، حيث بدأ المشروع في ثلاث محليات، داعياً إلى عقد شراكة مجتمعية بين حكومة الولاية والمواطن، لتحقيق الأهداف المرجوة.

إلى ذلك، أعلن رئيس اللجنة العليا للإسناد، د. حسن برقو، تدشين النفرة رسمياً بتشريف رئيس الجمهورية عمر البشير، يوم الإثنين المقبل، في قاعة الصداقة، بحضور أكثر من 7 آلاف من أبناء غرب دارفور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)