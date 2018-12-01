إنطلاق عمليات حصاد الأرز بالنيل الأبيض

أعلنت حكومة ولاية النيل الأبيض، يوم السبت، عن بداية موسم حصاد الأرز بمشروع أم تكال الزراعي في مساحة 362 فداناً وإنتاجية 3 أطنان للفدان الواحد، بينما دشنت انطلاق زراعة محصول القمح للموسم الشتوي.

وقال وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية، د. الصديق المرير، إن المشروع شراكة ما بين حكومة الولاية والزراعة الاتحادية وشركة كراون، مشيراً إلى أنه تم استخدام تقنيات حديثة ومتطورة، مما أدى إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية، وأن محصول الأرز من نوع الحبة الطويلة، وأنه مرغوب في السوق المحلي، كما أنه يمكن تصديره، وقال إنهم التزموا بكهربة مشروع أم تكال الزراعي، بحسب الاتفاق على أن تتم زراعة مساحة 30 كيلومتراً مربعاً أخرى بعدد من المحاصيل الزراعية، منوهاً إلى توقيع اتفاق مع شركة زادنا لكهربة بقية المشاريع بالنيل الأبيض.

وأوضح المرير أن حكومة الولاية لديها نسبة بسيطة في التشغيل، وأن كافة الدعم والتمويل يأتي من الحكومة الاتحادية.

وتوقع الوزير بحسب الشروق – زيادة الرقعة الزراعية بالمشروع فيما يلي زراعة الأرز، إضافة لعدد من المحاصيل النقدية الأخرى، من خلال زيادة المساحة إلى 1000 فدان، وخلق شراكة مع المزارعين بضمان وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية، لافتاً إلى شراكة أخرى بشأن مشروع أم جر الشرقية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)