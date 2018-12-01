إعلان خلو محلية “دلامي” بجنوب كردفان من الألغام

أكدت حكومة ولاية جنوب كردفان خلو محلية دلامي من الألغام، في وقت كشفت فيه عن اكتمال عدد من الطرق الحيوية بالمنطقة.

وقال معتمد محلية دلامي انجالي أبكر كوكو بحسب (smc) إن المحلية أصبحت خالية تماماً من الألغام وأن منظمة الوحدات الوطنية لإزالة الألغام والتنمية أنهت عملها بالمحلية، مؤكداً أن هذه الخطوة تعد إنجازاً كبيراً لصالح السلام بالولاية.

وكشف أبكر عن اكتمال العمل في تشييد طريق دلامي كوكاية وطريق آخر يربط بين المحلية والقردود، مؤكداً أن التنمية بدأت تأخذ طريقها لمحليات الولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)