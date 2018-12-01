جنوب دارفور تعلن مشاركة (11) بنكاً في تمويل الحصاد

تسلمت حكومة ولاية جنوب دارفور مبلغ (15) ألف جنيه كدفعة أولى من سيولة حصاد الموسم الزراعي من بنك السودان، في وقت كشفت فيه عن دخول أكثر من (11) بنكاً لتمويل الحصاد بالولاية.

وأوضح سبيل أحمد سبيل وزير الزراعة والغابات بالولاية بحسب(smc) أن دفعيات سيولة الحصاد سوف تكون عبر مراحل من البنك الزراعي لتغطية مبلغ (500) ألف جنيه الذي تقدمت به الولاية، موضحاً أن تغذية المبلغ عبر البنك الزراعي.

وأضاف سبيل أن حكومة الولاية بالتنسيق مع الجهات المختصة أنشأت محفظة للبنوك التي مولت الحصاد بالنسبة لصغار المزارعين عبر التمويل الأصغر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)