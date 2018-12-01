بالفيديو :فيديو لرجال سعوديين يؤدون رقصة (الشكشكة) الفاضحة تنشرها (قوة الردع السوداني الإلكتروني) رداً على الإساءة للشخصية السودانية

نشرت قناة على يوتيوب باسم (قوة الردع السوداني الالكتروني) فيديو يظهر فيه مجموعة من الرجال السعوديين يؤدون الرقصة التراثية السعودية التي تسمى برقصة (الشكشكة) التي صنفها الكثيرون بأنها رقصة غير لائقة بالرجال وذلك في سياق الرد على الفيديو المسيء للشخصية السودانية عبر مهرج سعودي .

و صاحب الفيديو تعليقاً عن الرقصة موضحاً بأن (رقصة الشكشكة هي رقصة سعودية ليست دخيلة على المجتمع السعودي بل هي رقصة من العادات والتقاليد السعودية) ويذكر بأن الكاتب السعودي خالد الحقباني قد أكد هذه الحقيقة عبر مقال بعنوان (الشكشكة) نشره في وقت سابق على الموقع الإلكتروني (سبق) حيث ذكر فيه (الشكشكة هي عبارة عن حركات الشباب أو الفتيات وهم يتمايلون ويرقصون على أغاني (موسيقى صاخبة)، عربية كانت أو غربية، مستخدمين إيحاءات وحركات دخيلة على مجتمعنا؛) مضيفاً وهو يتحدث عمن يرقصونها (ويُدخلون أنفسهم في دائرة الشُّبه والشذوذ الأخلاقي، وذلك بحركات ورقصات “شكشكة” خادشة للحياء، تجعل الرجل يهز خصره وطوله وعرضه!! أليس هذا فقدانًا لرجولته؟).

يذكر بأن الفيديو الذي ظهر فيه المهرج السعودي وهو يتراقص بصورة مسيئة للشخصية السودانية قد قوبل بهجوم عنيف من الكثيرين من السودان أبرزها الرد الغاضب الذي نشره الممثل الكوميدي المعروف جلواك عبر فيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)