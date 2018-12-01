نمور شندي تخرج بنقطة من ملعب الهلال

فرض الأهلي شندي التعادل السلبي على مضيفه الهلال، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء، في الجولة الثانية لدوري سوداني الممتاز ووصل الفريقان إلى النقطة الرابعة، وذلك بعد أن قدما مباراة مثيرة وقوية على مدار الشوطين كان الاستحواذ فيها من نصيب الهلال الذي أهدر رماته مهرجان أهداف عن طريق المهاجم الكونغولي ادريسا مبومبو وشرف الدين شيبوب وبشة الصغير والبرازيلي جيوفاني في الحصة الأولى في الوقت الذي لعب فيه الأهلي بتكتيك دفاعي عالٍ معتمداً على الهجمة المرتدة عن طريق السريع ياسر مزمل وابوبكر سليمان بجانب وليد علاء الدين وحسن متوكل إلا أن هجمات الأهلي لم يكتب لها النجاح بسبب صلابة الدفاع الهلالي الذي لعب فيه الثنائي حسين الجريف وعبداللطيف بوي بصلابة كبيرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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