عشرات الإصابات بأعمال شغب في ديربي القدس

الخليج 365 | فريق التحرير

أُصيب 40 شخصًا -على الأقل- بجروح متفاوتة، نتيجة اشتباكات بالأيدي ثم بالحجارة، اندلعت إثر انتهاء مباراة فريقي هلال القدس مع جبل المكبر، بفوز الهلال بهدفين دون رد.

وأُقيمت المباراة على ستاد فيصل الحسيني في الرام، وفور انتهائها اندلعت أعمال شغب بين جماهير الفريقين، تخللها تراشق بالحجارة، استمرَّ لوقتٍ غير قصير، وأسفر عن أكثر من 40 إصابة، أغلبها طفيفة -وفق شهود عيان- إضافة لتكسير سيارات للاعبين وصحافيين وجماهير، وتحطيم زجاج بعضها بالكامل.

وقالت المصادر، إن قسمًا من الجماهير حُوصِرت داخل الملعب نتيجة أعمال الشغب التي حدثت، مبينة أن الاشتباكات امتدّت على منطقة واسعة في محيط الملعب نتيجة الملاحقات التي حدثت بين الجماهير.