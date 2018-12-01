كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني: إسقاط طائرة حوثية تحمل متفجرات في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف الموقع أن" الحوثيين، كانوا يسعون إلى استهداف أحد مواقع الجيش الوطني في المحافظة، بهذه الطائرة".
وفي سياق آخر، أفاد الموقع ذاته، أن قوات الجيش، حررت عدداً من التلال الجبلية، في منطقة الكبار بمديرية الملاجم في محافظة البيضاء وسط البلاد، عقب مواجهات خاضتها مع مسلحي الحوثي.
وأوضح الموقع أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مسلحي الحوثي، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لهم.
وذكر أن مقاتلات التحالف العربي، استهدفت تعزيزات مليشيات الحوثي جنوب المنطقة ذاتها، ما أدى الى تدمير طاقمين(دوريتين) ومصرع وإصابة من كان على متنهما.
وتأتي هذه التطورات عقب دعوات أممية ودولية متكررة لأطراف الصراع في اليمن، بضرورة وقف إطلاق النار من أجل التمهيد لانعقاد المشاورات المقرر انطلاقها خلال هذا الشهر في السويد.
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