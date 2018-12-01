كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني: إسقاط طائرة حوثية تحمل متفجرات في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني، مساء اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران، في سماء محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وأوضح موقع وزارة الدفاع اليمنية (سبتمر نت)، أن أفراد الجيش في المنطقة العسكرية الثالثة، تمكنوا من إسقاط الطائرة التي كانت تحمل متفجرات، قبل أن تصل الى هدفها.

وأضاف الموقع أن" الحوثيين، كانوا يسعون إلى استهداف أحد مواقع الجيش الوطني في المحافظة، بهذه الطائرة". وفي سياق آخر، أفاد الموقع ذاته، أن قوات الجيش، حررت عدداً من التلال الجبلية، في منطقة الكبار بمديرية الملاجم في محافظة البيضاء وسط البلاد، عقب مواجهات خاضتها مع مسلحي الحوثي.

وأوضح الموقع أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مسلحي الحوثي، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لهم.

وذكر أن مقاتلات التحالف العربي، استهدفت تعزيزات مليشيات الحوثي جنوب المنطقة ذاتها، ما أدى الى تدمير طاقمين(دوريتين) ومصرع وإصابة من كان على متنهما.