كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية الفرنسي: نحو 100 مصاب على خلفية الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، مساء اليوم السبت، أن نحو 100 مصاب على خلفية احتجاجات السترات الصفراء.
هذا وأعرب وزير الداخلية عن أمله في "استعادة الأمن" لجميع أرجاء البلاد في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن استهداف رجال الأمن بمثابة إهانة للجمهورية الفرنسية.
وكشف كريستوف كاستانير عن اعتقال 224 محتجا ينتمون إلى جماعة "السترات الصفراء" في باريس.
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