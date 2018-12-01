كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية الفرنسي: نحو 100 مصاب على خلفية الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الداخلية الفرنسي،

نحو 100 مصاب على خلفية احتجاجات السترات الصفراء.

كريستوف كاستانير، مساء اليوم السبت، أن

هذا وأعرب وزير الداخلية عن أمله في "استعادة الأمن" لجميع أرجاء البلاد في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن استهداف رجال الأمن بمثابة إهانة للجمهورية الفرنسية.



وكشف كريستوف كاستانير عن اعتقال 224 محتجا ينتمون إلى جماعة "السترات الصفراء" في باريس.