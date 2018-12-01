كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الشرطة الفرنسية تغلق أعلى شارع الشانزليزيه بشكل تام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجي "السترات الصفراء" خلال احتجاجات شعبية شهدتها العاصمة باريس، السبت. ومظاهرات اليوم هي الثالثة ضمن سلسلة احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" منذ 17 نوفمبر المنصرم، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة. أغلقت الشرطة الفرنسية أعلى شارع الشانزلزية بشكل تام، حسبما نقلت قناة "العربية"، في خبر عاجل لها، منذ قليل.

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الشرطة الفرنسية تغلق أعلى شارع الشانزليزيه بشكل تام على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .