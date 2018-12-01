فرنسا: انحسار المواجهات بين الشرطة والمحتجين

أفادت قناة "العربية"، منذ قليل، بانحسار المواجهات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين في باريس.

وقامت الشرطة الفرنسية باعتقال 263 خلال الاحتجاجات، وأصيب أكثر من 100 شخص.

وبدأت احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا منذ 17 نوفمبر الجاري، احتجاجًا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيادة الرسوم على المحروقات.



ثم انتقلت الاحتجاجات إلى بلجيكا، الجمعة، حيث شارك نحو 600 شخص كانوا في تظاهرة بالعاصمة بروكسل، اعتراضا أيضا على ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الضرائب.