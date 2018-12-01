كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: انحسار المواجهات بين الشرطة والمحتجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقامت الشرطة الفرنسية باعتقال 263 خلال الاحتجاجات، وأصيب أكثر من 100 شخص.
وبدأت احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا منذ 17 نوفمبر الجاري، احتجاجًا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيادة الرسوم على المحروقات.
ثم انتقلت الاحتجاجات إلى بلجيكا، الجمعة، حيث شارك نحو 600 شخص كانوا في تظاهرة بالعاصمة بروكسل، اعتراضا أيضا على ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الضرائب.
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