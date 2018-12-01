كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يتوعد بمحاسبة المتسببين بأعمال العنف في باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح ماكرون، خلال تصريحاته، مساء اليوم، أن أعمال العنف في باريس غير مقبولة تماما.
وأشار إلى أن المتظاهرون يريدون الفوضى، وماحدث في باريس لا علاقة له بالتعبير السلمي.
وبدأت احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا منذ 17 نوفمبر الجاري، احتجاجًا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيادة الرسوم على المحروقات.
ثم انتقلت الاحتجاجات إلى بلجيكا، الجمعة، حيث شارك نحو 600 شخص كانوا في تظاهرة بالعاصمة بروكسل، اعتراضا أيضا على ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الضرائب.
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