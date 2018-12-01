كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يتوعد بمحاسبة المتسببين بأعمال العنف في باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عمليات العنف التي جرت في باريس اليوم، مؤكدا بأن

تسببوا بأعمال عنف في باريس سيتم محاسبتهم.

انتقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون،

وأوضح ماكرون، خلال تصريحاته، مساء اليوم، أن أعمال العنف في باريس غير مقبولة تماما.

وأشار إلى أن المتظاهرون يريدون الفوضى، وماحدث في باريس لا علاقة له بالتعبير السلمي.