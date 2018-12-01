كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض: ترامب أجرى "مباحثات غير رسمية" مع بوتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البيت الأبيض، السبت، إجراء الرئيس دونالد ترامب "مباحثات غير رسمية" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين التي انطلقت بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، الجمعة.

وقالت الإدارة الأمريكية، في بيان: "كما المعتاد في الأحداث متعددة الأطراف، أجرى الرئيس ترامب والسيدة الأولى (ميلانيا) عددا من المباحثات غير الرسمية مع زعماء العالم، بما فيهم بوتين، في حفل عشاء أقيم الليلة الماضية".

ولم يكشف البيت الأبيض عن فحوى النقاش الذي دار بين الرئيسين أو أية تفاصيل إضافية، حسبما نقلت قناة "إن.بي.سي نيوز" الأمريكية.

يأتي اللقاء مع بوتين، رغم إعلان الرئيس الأمريكي، الخميس الماضي، أنه ألغى لقائه المجدول مع نظيره الروسي على هامش قمة "مجموعة العشرين"؛ احتجاجا على حادثة مضيق "كيرتش" الواصل بين البحرين الأسود وآزوف.

وانطلقت أعمال قمة العشرين في بوينس آيرس، مساء الجمعة، وتستمر حتى السبت، بمشاركة زعماء الدول العشرين الأكبر اقتصاديا في العالم.

وقبل أيام، تبادلت كييف وموسكو، الاتهامات بعدما احتجزت البحرية الروسية 3 سفن أوكرانية، بعد إطلاق النار عليها، الأحد الماضي.

وقررت روسيا، الأربعاء، سجن 15 عسكريًا أوكرانيًا من أصل 24 تم توقيفهم على متن تلك السفن، معتبرةً أنهم دخلوا المياه الإقليمية "بصورة غير مشروعة".

فيما قالت كييف، إن سفنها لم ترتكب أي مخالفة، واتهمت موسكو بـ"العدوان العسكري".