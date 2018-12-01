العثماني: هناك جهات تحارب “البيجيدي”و 80% مما ينشر عن الحزب أكاذيب مغرضة

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن 80 بالمائة، ممّا يُنشر عن حزبه، “إما أكاذيب أو تشويه للحقائق أو تأويلات مغرضة عن طريق استغلال وسائل التكنولوجيا الحديثة لنشر معلومات غير صحيحة”.

وأضاف العثماني، “كل هذه الافتراءات ستتكسر على صخرة الحقائق والمعطيات الصحيحة”.

وأوضح العثماني خلال لقاء تواصلي نظمته الكتابة الإقليمية لحزبه بسلا، مساء اليوم السبت، أن “هناك جهات تُحاربنا منذ 2011، وتعمل على نشر الإشاعات والأكاذيب، بغرض تشويه سمعة الحزب والنيل من مصداقيته لدى الرأي العام الوطني”.

ودعا العثماني أعضاء حزبه إلى “الوعي بخلفيات الحملة الشرسة التي تستهدف الحزب في محاولة لتزييف الوعي”، حسب قوله، “عن طريق نشر الإشاعات والافتراءات”.

كما حث على ضرورة “مواجهة الإشاعات ومقاومتها وتسليط أشعة الحقيقة عليها”.

ويرى رئيس الحكومة، أن الأهم هو “أن يعي أبناء العدالة والتنمية، بهذه الحملة الشرسة لتزييف الوعي، حتى لا يساهموا بدون قصد في خدمة أجندة خصوم الحزب”.