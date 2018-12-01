البطولة الاحترافية.. خريبكة يحقق فوزا ثمينا على الكوكب المراكشي

حقق فريق أولمبيك خريبكة، انتصارا ثمينا، اليوم السبت، على ضيفه الكوكب المراكشي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بملعب “الفوسفاط”، في إطار الجولة 10 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.
وبعد شوط أول سلبي النتيجة، تمكن أصحاب الأرض من توقيع الهدف الأول والوحيد في المباراة، في الدقيقة 51 بواسطة اللاعب كاسي ماتياس.
وبهذا الانتصار، الثالث له هذا الموسم، صعد الفريق الخريبكي للمركز الخامس، برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد أبناء البهجة في النقطة 11، محتلين المركز السابع.
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