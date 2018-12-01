فاخر لا يفكر في الرحيل وهذا رده على جماهير الجيش المطالبة بإقالته

أكد محمد فاخر، مدرب فريق الجيش الملكي بأنه لا يفكر في الرحيل عن الفريق العسكري، في الفترة الحالية، بالرغم من توالي النتائج السلبية، وحصده اليوم لرابع هزيمة له هذا الموسم، بميدانه وأمام جماهيره، وعلى الرغم أيضا من الضغوطات الجماهيرية الرهيبة التي بات يتعرض لها من قبل الأنصار.

وفي الندوة الصحفية التي تلت مباراة الفريق، اليوم السبت، بأولمبيك آسفي، والتي انهزم فيها بثلاثة أهداف مقابل هدفين بميدانه، أكد فاخر بأنه لا يفكر في الرحيل وتقديم استقالته من النادي، رغم تعرضه لهزيمة أخرى بالميدان وأمام الأنصار.

وتحاشى فاخر أن يجيب بشكل صريح عن مستقبله مع النادي، لكنه قال بأن ” النتائج السلبية التي نحصدها لا تعكس حقيقة الأداء الذي نبصم عليه، ففي هذه المباراة قدمنا مستوى جيد، احتكرنا الكرة لكننا لم نفلح في تحوبل الكم الهائل من الفرص إلى أهداف”.

وبخصوص تكرار الهتافات من قبل الجماهير والتي تنادي برحيله عن النادي، فقد رد عنها فاخر بالقول: ” أكيد أنكم تتابعون الفريق منذ سنوات، هذه الأمور ليست جديدة بالنسبة للفريق العسكري وتتكرر في كل موسم ومع كل مدرب، لدي برنامج وأهداف مع إدارة النادي و أعمل علي تحقيقها”.

وفي السياق ذاته، رفض فاخر الحديث عما يدور داخل البيت العسكري، بعد أن تناثرت العديد من الأنباء التي تتحدث عن تخادل بعض اللاعبين وعدم رغبتهم في اللعب تحت إمرة المدرب فاخر، إذ رد الأخير بالقول: ” ما يهمني هو كرة القدم وأنا لا أدخل في هذه الحيثيات”.