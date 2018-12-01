من عدد من مدن المملكة ..مواطنون يحجون إلى مراكش لملاقاة نجوم السينما العالمية -فيديو

فيديو: عبد الله آيت الشريف

عبر مواطنون، حجوا إلى مراكش من مدن متعددة، عن فرحتهم بحضور فعاليات مهرجان الدولي للفيلم الذي انطلق أمس الجمعة بالمدينة.

وفيما تأسف بعض ممن استقى “اليوم 24” تصريحاتهم عن إلغاء تنظيم المهرجان السنة الماضية، أكدت مواطنة، أنها تحج كل سنة إلى مدينة أكادير من أجل الحضور لفعاليات هذا المهرجان الذي ذاع صيته عالميا، فيما عبرت تونسية، مقيمة بألمانيا،عن سعادتها لتزامن فعاليات المهرجان مع عطلتها في المغرب، مؤكدة على أنها ستحاول التفرج على الافلام المعروضة.

شاب مراكشي، أبرز أن المهرجان الذي يتم تنظيمه بمراكش صار ينافس المهرجانات العالمية، فيما عبر آخرون عن استيائهم السنة الماضية بسبب عدم تنظيم المهرجان، مبرزا أن هذا الأخير يبقى فرصة للقاء الفنانين، وأخذ صور تذكراية صحبتهم.

وانطلقت مساء أمس الجمعة بقصر المؤتمرات فعاليات الدورة ال17 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بحضور مجموعة من النجوم العالميين، العرب والمغاربة.

وستعرف الدورة الحالية من المهرجان، الذي انطلق سنة 2001، استقبال وجوه سينمائية ذائعة الصيت على المستوى الدولي أمثال الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، والممثلة المصرية يسرا، والممثل الفرنسي غاسبار أوليل، والمخرج المكسيكي غايل غارسيا برنال، والممثلة المغربية الفرنسية سارة بيرليس.