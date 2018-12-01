بشرى لأبناء أسرة التعليم.. أكثر من 3000 منحة استحقاق جديدة

رفعت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين منحة «الاستحقاق»، إذ قررت اللجنة المديرية للمؤسسة، منذ يوليوز 2018، عقب انعقاد مجلسها الإداري، تعميم الاستفادة من المنحة على كافة التلاميذ الذين حصلوا على شهادة الباكالوريا بميزة حسن جدا.

وهكذا انتقل عدد المستفيدين من 500 إلى 3149 تلميذا، سيحصل كل واحد منهم على مبلغ 30 ألف درهم، يحوَّل على 6 دفعات بمتوسط دفعتين في السنة، طيلة ثلاث سنوات من الدراسة الجامعية، شريطة النجاح كل سنة دراسية، كما قررت المؤسسة تخويل الطلبة المسجلين بمؤسسات جامعية خاصة معترف بها من لدن الدولة المنحة نفسها، بعدما كانت مقتصرة على الطلبة بالجامعات العمومية فقط.

وجرى إعلان هذه المستجدات في حفل نظمته المؤسسة، مساء أول أمس بالرباط، بحضور التلاميذ المتفوقين وأسرهم. فحسب نتائج المنحة لهذه السنة، فإن 92 في المائة من المستفيدين سيتابعون دراساتهم الجامعية بمؤسسات عمومية، وتوزع نصف الحاصلين على المنح بين الأقسام التحضيرية وكلية الطب والصيدلة.

وحسب الجنس، وقد تقدمت الطالبات على الطلبة في عدد المنح المحصل عليها، حيث يمثلن نسبة 63 في المائة من إجمالي المستفيدين هذه السنة.