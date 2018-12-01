بايرن ميونخ يعود للانتصارات على حساب بريمن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد فريق بايرن ميونخ إلى سكة الانتصارات بعد فوزه على فيردر بريمن بهدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وسجل هدفا الفريق البافاري اللاعب سيرج جنابري، وفي المقابل أحرز هدف فيردر بريمن الوحيد اللاعب يويا أوساكو.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 24 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد فيردر بريمن عند 18 نقطة وهو يحتل المركز الثامن.

وبدأ بايرن ميونخ، المباراة بضغط هجومي واضح، ولاحت له فرصة للتقدم بهدف مبكر، بعد مرور 6 دقائق على بداية اللقاء، عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، لكن تسديدته تصدى لها جيري بافلينكا، حارس بريمن.

وكرر بايرن ميونخ، محاولاته مجددًا بتسديدة قوية عن طريق جوشوا كيميتش، من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم.

واشتعلت المباراة بعد مرور 19 دقيقة، حيث طالب الفرنسي فرانك ريبيري، بالحصول على ركلة جزاء، بعد سقوطه داخل المنطقة، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وارتدت الكرة بهجمة جديدة للفريق البافاري، لتصل إلى سيرجي جنابري داخل منطقة الجزاء، ليضعها داخل الشباك، محرزًا هدف التقدم للضيوف.

واستمر طوفان هجمات بايرن ميونخ، حتى كاد توماس مولر، أن يضاعف النتيجة بهدف جديد، لكن رأسيته ابتعدت عن طريق المرمى، لتمر بجوار القائم.

وبعد مرور 29 دقيقة على البداية، بدأ بريمن في الوصول إلى مرمى الحارس مانويل نوير، بفرصتين متتاليتين، أبعد الأولى، نيكلاس سولي من على خط المرمى، قبل أن ترتد لنوري شاهين، الذي سدد كرة بعيدة المدى، تصدى لها نوير ببراعة.

وأثمر اندفاع أصحاب الأرض الهجومي، عن إدراك التعادل، حيث نجح يويا أوساكا في معادلة النتيجة، برأسية سكنت شباك الحارس مانويل نوير، في الدقيقة 33.

واضطر كوفاتش لإجراء تغيير مبكر، بإخراج ريبيري في الدقيقة 38، بعدما بدا متأثرا بإصابة في الساق، ليدفع بالفرنسي كينغسلي كومان، ليسجل ظهوره الأول بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1.

لم ينتظر الفريق البافاري أكثر من 5 دقائق على بداية الشوط الثاني، ليتقدم مرة أخرى بهدف آخر لجنابري، الذي اصطاد فريقه السابق، في الدقيقة 50، بعدما وجه عرضية مولر بلمسة واحدة داخل الشباك.

وحاول أصحاب الأرض، العودة لتهديد مرمى نوير، من أجل إدراك التعادل، لكن كافة المحاولات افتقرت للمسة الأخيرة.

وكاد ألابا أن يطلق رصاصة الرحمة على بريمن، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، كادت أن تسفر عن هدف ثالث، لكنها ابتعدت عن طريق المرمى.

وعاد بريمن من جديد لمحاولة هز شباك بايرن ميونخ، بفرصة هدف محقق، عن طريق كروز، لكن نوير أبعدها إلى ركلة ركنية.

وفي اللحظات الأخيرة، حصل نيكلاس مويساندير، مدافع بريمن، على بطاقة صفراء ثانية، ليتعرض للطرد قبل دقيقتين من النهاية، لينجح بعدها الضيوف في الحفاظ على تقدمهم حتى صافرة النهاية.