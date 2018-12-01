مانشستر سيتي يعزز صدارته بالفوز على بورنموث

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه بورنموث بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز الأهداف الثلاثة للفريق السماوي كل من اللاعبين برناردو سيلفا، رحيم سترلينغ وإلكاي غوندوغان، وفي المقابل سجل هدف بورنموث الوحيد اللاعب كاليوم ويلسون.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 38 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد بورنموث عند 20 نقطة وهو يحتل المركز التاسع.

وشكل بورنموث، خطرًا مبكرًا على مانشستر سيتي في الدقيقة الرابعة، بعد عرضية من رايان فرايزر، ليرد السيتي في الدقيقة 12، بعد تمريرة طويلة من المدافع إيميريك لابورت نحو الجناح ليروي ساني.

وافتتح البرتغالي برناردو سيلفا، التسجيل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 16، بعدما استغل كرة مقطوعة من الحارس بيجوفيتش، ليضع الكرة في الشباك.

ومرت الدقائق التالية هادئة، رغم سيطرة مانشستر سيتي على مجريات الأمور، مع محاولات خجولة من بورنموث لتعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 39، شق جوشوا كينغ، طريقة قبل أن يرسل كرة خطيرة قطعها الحارس إيديرسون من أمام كالوم ويلسون، الذي سرعان ما عادل النتيجة لفريقه في الدقيقة 44، عندما ارتقى برأسه لعرضية سيمون، ليضع الكرة في الشباك.

وكاد بورنموث أن يتقدم بالنتيجة مع بداية الشوط الثاني، عندما توغل كينغ من اليمين، ووجه كرة أمام المرمى، فشل تشارلي دانييلز في اللحاق بها، وأصيب لاعب السيتي، ألكسندر زينتشينكو في أنفه، ليدخل مكانه فابيان ديلف.

واستعاد مانشستر سيتي، تقدمه من جديد في الدقيقة 57، عن طريق رحيم سترلينغ، الذي استغل فشل الحارس بيجوفيتش، في قطع كرة مرسلة من ليروي ساني، ليدكها داخل المرمى بنجاح.

ودخل ديفيد سيلفا إلى الملعب، بدلًا من خيسوس، قبل أن يتمكن السيتي من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 79، عندما تبادل ساني الكرة مع سيلفا، قبل أن يمرر كرة إلى غوندوغان، الذي تابعها من لمسة واحدة في الشباك.

وكاد ساني أن يضع اسمه على لائحة المسجلين في الدقيقة 85، عندما انفرد بالحارس بيحوفيتش الذي تصدى للكرة، لينتهي اللقاء بفوز السيتي بنتيجة 3-1.